〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美国销售11万吨软红冬麦往中国

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透6月14日电---美国小麦期货周四在场内交易收盘时上涨,因一宗少见的美国软红冬麦售往中国,且小麦跟随玉米的升势.
美国农业部(USDA)周四称,美国出口商向中国销售11万吨软红冬麦,此为八年半来最大规模的软红冬麦销售到中国.
USDA周度出口销售报告显示,上周美国净出口销售43.29万吨小麦,高于预估的25-35万吨,且处于三周高位.小麦净销售规模为三周最大.
西欧小麦价格周四几无变动,美国谷物价格上涨带来的支撑被经济忧虑所抑制,因投资人为希腊周日大选作准备.
7月合约低于所有移动均线,首道主要阻力位在50天移动均线切入位6.34-1/4美元.九日相对强弱指标为45.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收升7-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.23-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为106,403口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。