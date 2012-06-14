〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美国销售11万吨软红冬麦往中国

路透6月14日电---美国小麦期货周四在场内交易收盘时上涨,因一宗少见的美国软红冬麦售往中国,且小麦跟随玉米的升势.

美国农业部(USDA)周四称,美国出口商向中国销售11万吨软红冬麦,此为八年半来最大规模的软红冬麦销售到中国.

USDA周度出口销售报告显示,上周美国净出口销售43.29万吨小麦,高于预估的25-35万吨,且处于三周高位.小麦净销售规模为三周最大.

西欧小麦价格周四几无变动,美国谷物价格上涨带来的支撑被经济忧虑所抑制,因投资人为希腊周日大选作准备.

7月合约低于所有移动均线,首道主要阻力位在50天移动均线切入位6.34-1/4美元.九日相对强弱指标为45.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收升7-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.23-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为106,403口.(完)

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