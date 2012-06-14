〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因天气更加干热和现货市场强劲

路透6月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在场内交易收盘时上扬,因天气预报显示美国玉米带气温升高且降水减少,且现货玉米市场表现强劲.

农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区周末前预计将出现更加干热的天气,这将令产量前景进一步承压."俄亥俄,印第安纳,密西根和伊利诺伊州东南部下周降雨的可能性有限,"Widenor表示,中西部约一半的地区未来五天将迎来0.5-2.00英寸的降雨.

大雨令中国玉米种植省的作物生长状况改善,这将限制长期干燥天气造成的损害,预计未来几天将出现更多对作物生长有利的天气.

美国农业部表示,上周美国净出口销售玉米169,800吨,低于40-60万吨的市场预期.旧作销售触及作物销售年度的低位,总销售额为11周来最低.

美国中西部玉米和小麦现货价格持稳至走高,交易商称,因旧作销售加速,小麦收割正在进行.

7月合约较12月合约溢价为84-3/4美分.

7月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位6.04-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为59.

7月玉米合约CN2收涨9美分,结算价报601-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为328,091口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]