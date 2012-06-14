〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因天气更加干热和现货市场强劲

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透6月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在场内交易收盘时上扬,因天气预报显示美国玉米带气温升高且降水减少,且现货玉米市场表现强劲.
农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区周末前预计将出现更加干热的天气,这将令产量前景进一步承压."俄亥俄,印第安纳,密西根和伊利诺伊州东南部下周降雨的可能性有限,"Widenor表示,中西部约一半的地区未来五天将迎来0.5-2.00英寸的降雨.
大雨令中国玉米种植省的作物生长状况改善,这将限制长期干燥天气造成的损害,预计未来几天将出现更多对作物生长有利的天气.
美国农业部表示,上周美国净出口销售玉米169,800吨,低于40-60万吨的市场预期.旧作销售触及作物销售年度的低位,总销售额为11周来最低.
美国中西部玉米和小麦现货价格持稳至走高,交易商称,因旧作销售加速,小麦收割正在进行.
7月合约较12月合约溢价为84-3/4美分.
7月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位6.04-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为59.
7月玉米合约CN2收涨9美分,结算价报601-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为328,091口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。