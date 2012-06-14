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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 03:06 BJT

〔标题新闻〕主要央行应协同放松货币政策,以大幅提振市场信心且帮助重振全球经济成长--IIF

注:IIF是国际金融协会的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HECYF]

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