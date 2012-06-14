《独家新闻》如希腊大选结果导致市场动荡,各国央行将采取行动稳定市场

意大利数据：第四季GDP确认按季增长0.2%，同比增幅下修为1.0%
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
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路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。