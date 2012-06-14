〔纽约期市〕ICE期棉收高,因7月合约浮现轧空行情

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透纽约6月14日电---棉花期货周四收高,分析师称因为在6月25日交割开始前浮现对7月合约积极的空头回补.
近月7月期棉合约CTN2上涨3.00美分,即日涨停板,收报每磅78.09美分.日低为74.66美分.
洲际交易所(ICE)--12月期棉合约CTZ2上涨0.19美分,收报每磅70.60美分,盘中交投于70.01-73.08美分.
根据汤森路透数据,7月和12月合约的价差处于2011年6月以来的最宽阔水平,周四成交量触及逾47,300口,几乎是30日均值的两倍.
市场人士称,一家大型棉花交易商向持有7月合约空头仓位的投资者施压,促使其轧平空仓.
通常情况下,第一个交割通知日来临前,期棉市场交投会很热烈.7月合约首个通知日为6月25日,多数投资者或投机客欲将避免交割.
美国农业部公布的周度出口销售报告显示,中国买入74.42万包(每包500磅)陆地棉,占上周陆地棉总共销售量79.57万包的约94%.
ICE数据显示,截至6月13日,未平仓合约为195,136口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。