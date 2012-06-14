〔纽约期市〕ICE期棉收高,因7月合约浮现轧空行情

路透纽约6月14日电---棉花期货周四收高,分析师称因为在6月25日交割开始前浮现对7月合约积极的空头回补.

近月7月期棉合约CTN2上涨3.00美分,即日涨停板,收报每磅78.09美分.日低为74.66美分.

洲际交易所(ICE)--12月期棉合约CTZ2上涨0.19美分,收报每磅70.60美分,盘中交投于70.01-73.08美分.

根据汤森路透数据,7月和12月合约的价差处于2011年6月以来的最宽阔水平,周四成交量触及逾47,300口,几乎是30日均值的两倍.

市场人士称,一家大型棉花交易商向持有7月合约空头仓位的投资者施压,促使其轧平空仓.

通常情况下,第一个交割通知日来临前,期棉市场交投会很热烈.7月合约首个通知日为6月25日,多数投资者或投机客欲将避免交割.

美国农业部公布的周度出口销售报告显示,中国买入74.42万包(每包500磅)陆地棉,占上周陆地棉总共销售量79.57万包的约94%.

ICE数据显示,截至6月13日,未平仓合约为195,136口.(完)