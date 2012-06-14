〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因玉米/大豆价差收窄

路透6月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二个交易日收低,交易商指因受玉米/大豆价差收窄,及与经济不确定性相关的结清多头部位影响,大豆主要购买国中国经济尤其具有不确定性.

交易商称,CBOT大豆期货的多头部位接近纪录高位,使市场易受结清多头部位操作打压.

7月大豆合约SN2未平仓合约高于176,000口,距6月29日的首个交割通知日只差两个多星期.

豆油期货跌幅最大,受宏观经济忧虑打压,这一忧虑亦拖累了欧洲和亚洲食用油市场.马来西亚棕榈油期货跌至年内最低位.

市场正在等待Informa Economics周五公布最新种植面积数据.该机构5月时预计美国大豆种植面积为7,580万英亩,比美国农业部3月的种植意向数据高出近200万英亩.

尽管一周大豆出口销售数据高于预期,但市场仍下跌.美国农业部报告最近一周美国大豆出口销售量为100.5万吨,高于交易商预计的50至75万吨.

美国农业部报告,一周美国豆粕出口销售量为14.14万吨,接近7.5万至15万吨预估区间的高端.美国农业部预计一周豆油出口销售为7,300吨,处于交易商预计的5,000至15,000吨区间内.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布,5月美国大豆压榨量为1.38266亿蒲式耳,高于4月的1.31708亿蒲式耳及分析师平均预计的1.351亿蒲式耳.

NOPA数据显示,美国5月豆油库存为23.12亿磅,低于4月的23.85亿磅,但与分析师预估相符.

美国中西部玉米和大豆种植区周末前预计将出现更加干热的天气,这将令产量前景进一步承压.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌22-1/4美分,报13.68美元.

7月豆粕合约SMN2收挫5.5美元,收报每短吨416.5美元.7月豆油合约BON2回落1.10美分,收报每磅48.00美分.

今日大豆预估成交量为188,992口;豆粕预估成交量为80,732口,豆油成交量为107,947口.

以下为CBOT农产品期货在1850GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 601.50 9.00 1.5% -7.0%

CBOT大豆Sc1 1386.00 -22.25 -1.6% 15.6%

CBOT豆粕SMc1 416.50 -5.50 -1.3% 34.6%

CBOT豆油BOc1 48.00 -1.10 -2.2% -7.9%

CBOT小麦Wc1 623.50 7.50 1.2% -4.5%

CBOT稻米RRc1 1397.00 7.50 0.5% -4.3%

EU小麦BL2H0 205.75 -0.25 -0.1% 1.6%

NYMEX原油期货CLc1 83.65 1.03 1.3% -15.4%

道琼工业指数.DJI 12,592 96 0.8% 3.1%

现货金XAU= 1619.24 2.16 0.1% 3.5%

欧元/美元EUR= 1.2599 0.0037 0.3% -2.7%

美元指数.DXY 81.9870 -0.0710 -0.1% 2.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 912 10 1.1% -47.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)