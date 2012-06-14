版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 04:00 BJT

〔英国经济〕央行和财政部将采取措施缓解信贷紧张局面-财政大臣奥斯本

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8CR04K]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐