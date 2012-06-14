〔美国基金〕6月13日当周货币市场基金减少106.8亿美元--ICI

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透6月14日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至6月13日当周,美国货币市场共同基金总资产减少106.8亿美元,至2.554万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加26.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少111.6亿美元,免税基金减少21.6亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少5.5亿美元至8,902亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加3.9亿美元,至1,880.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少4.4亿美元至5,155.2亿美元.免税基金资产减少5亿美元至1,866.3亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少101.3亿美元至1.664万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加22.4亿美元至6,837.7亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少107.1亿美元至8,953.5亿美元.免税基金资产减少16.6亿美元,至847.7亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。