〔美国基金〕6月13日当周货币市场基金减少106.8亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少5.5亿美元至8,902亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加3.9亿美元,至1,880.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少4.4亿美元至5,155.2亿美元.免税基金资产减少5亿美元至1,866.3亿美元.