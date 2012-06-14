〔全球金市〕金价连续第五个交易日收高,因经济数据疲弱及希腊将大选

* 美国数据引发对美联储将推出更多宽松政策的臆测

* 西班牙和意大利债务忧虑,希腊大选提振了黄金避险买盘

* 黄金波动率居高不下,受对美联储放宽政策的臆测影响

* 市场关注:美国周五将公布消费者信心指数

路透纽约6月14日电---金价周四在震荡交投中上涨,为连续第五个交易日攀升,美国经济数据疲弱,且周末希腊将举行大选,促使投资者谨慎增持黄金多头部位.

一些避险买盘提振了金价,因西班牙和意大利承诺将出台新措施解决公共财政问题,与此同时借贷成本高涨引发新的警讯.

美国数据显示,一周初请失业金人数上升,且5月消费者物价指数(CPI)下降,金价亦因此获得支撑.这些数据似乎令美联储救助经济的可能性进一步增加.

"今早公布的数据重燃了美联储进一步放宽政策的可能性,这支撑了金价.黄金波动率较高,因市场臆测美联储将放宽货币政策,"汇丰金属分析师James Steel称.

1838GMT时,现货金XAU=涨0.2%,至1,619.89美元.

路透初步数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2升0.20美元,报1,619.60美元,成交量较30日均值低40%.

周四稍早,美国政府公布5月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%,创下2008年12月以来最大跌幅[ID:nEAPAE0CD3].通胀较低通常利空黄金,但给予美联储在下周政策会议上采取行动刺激经济的更多空间,从而增加了黄金的投资吸引力.

本周迄今金价累计涨近2%,因市场臆测在周三疲弱的零售销售和趸售通胀数据公布后,美联储将推出新的量化宽松政策.年初迄今金价涨约3.5%.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌1.7%,报28.44美元.现货铂金(白金)XPT=涨1.7%,至1,484.99美元.现货钯金XPD=升2.3%,至631.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1619.60 0.20 0.0 1610.40 1629.00 123,976

COMEX白银期货 SIK2 28.407 -0.534 -1.8 28.150 29.075 37,787

COMEX铂金期货 PLN2 1487.60 20.80 1.4 1458.00 1489.20 11,393

COMEX钯金期货 PAM2 634.90 11.60 1.9 617.80 639.95 2,396

现货金 XAU= 1619.89 2.81 0.2 1610.35 1627.39

现货银 XAG= 28.440 -0.490 -1.7 28.240 29.100

现货铂金 XPT= 1484.99 25.51 1.7 1461.00 1485.99

现货钯金 XPD= 631.22 13.89 2.3 619.95 633.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=