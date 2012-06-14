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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 04:52 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因G20准备在需要时将提供流动性

路透多伦多6月14日电---加元兑美元周四上涨,此前20国集团(G20)的官员告诉路透称,若周日希腊大选结果造成市场动荡,如有必要央行将准备提供流动性.

有消息称,若市场出现混乱局面,政策制定者们将严阵以待,确保金融系统有足够的流动性.这一消息在本周末三项选举前缓解了投资者的紧张情绪.

加元兑美元收报1.0238加元,或0.9768美元.周三收报1.0292加元,或0.9716美元.

加元兑美元日高为1.0230加元,或0.9775美元,为周一以来的最高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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