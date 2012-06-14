〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因G20准备在需要时将提供流动性

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透多伦多6月14日电---加元兑美元周四上涨,此前20国集团(G20)的官员告诉路透称,若周日希腊大选结果造成市场动荡,如有必要央行将准备提供流动性.
有消息称,若市场出现混乱局面,政策制定者们将严阵以待,确保金融系统有足够的流动性.这一消息在本周末三项选举前缓解了投资者的紧张情绪.
加元兑美元收报1.0238加元,或0.9768美元.周三收报1.0292加元,或0.9716美元.
加元兑美元日高为1.0230加元,或0.9775美元,为周一以来的最高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。