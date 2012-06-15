更正:〔美国债市〕公债因股市上涨而下跌,30年期公债标售成绩喜忧参半

(更正:因译文有误,第二段本周总计"600亿美元"公债供应,应为"660亿美元".另第七段公债扩大"升幅",应为"跌幅".)

* 美股和欧元反弹增加美国公债压力

* 30年期公债标售后,公债市场保持跌势

* 财政部续发30年期公债,得标利率创纪录低位

* 公债跌幅受限,因忧虑希腊大选

* 美联储买入20.4亿美元长期公债

路透纽约6月14日电---美国公债价格周四下跌,因美股和欧元反弹损及避险公债的买需,但对周日希腊大选的忧虑可能令公债在周末前反弹.

美国财政部标售130亿美元30年期公债的成绩喜忧参半,这次标售为本周总计660亿美元公债供应的最后一次标售.

财政部续发在5月首次发售的30年期公债,得标利率为2.720%,为同年期公债标售的纪录低位.

整体投标为2011年11月来最疲弱,但大型投资基金及其他直接投标者买入的30年期公债占供应的24%,为2011年10月来最高.

分析师称,在本周美国公债标售结束后,投资人和交易商将焦点转向希腊大选及下周在墨西哥举行的20国集团(G20)峰会,以及周二和周三进行的美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议.

"不仅是公债价格对一些人来说太贵,且支持救助计划的希腊政党在周日大选胜出的可能性也不利公债,"Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.

公债扩大跌幅,此前有消息称如果希腊大选结果造成金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动在增加全球市场的流动性.

但Rupert说,上述消息的影响将被希腊大选在即及下周美联储会议所盖过,希腊及美联储这两个因素将很快推高公债价格.

"我认为周末前人们可能想保持仓位不变或作多公债,而不是作空,"她说.

美国股市道指.DJI收高1.24%,指标10年期公债价格US10YT=RR跌10/32,收益率报1.633%.

"无论那个政党胜出,都不会有一个政党能在大选赢得绝对大多数议席,"DRW Trading的Brien说.

分析师说,30年期公债一度在平盘上方交投,因交易商为美联储4,000亿美元卖短买长(扭转操作,twist operation)的最新一次购债操作作准备.美联储买入20.4亿美元于2036年2月至2042年2月到期的公债.

一些分析师预期,周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将可能延长卖短买长操作以扶助美国经济,美国经济显示放缓的迹象.卖短买长操作按计划将于6月底到期.

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI