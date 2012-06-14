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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 05:10 BJT

〔标题新闻〕加拿大总理哈珀将敦促G20关注核心责任,协调经济可持续平衡增长--发言人

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HEGIW]

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