〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因OPEC保持产油目标不变

* OPEC保持产油目标不变,多个OPEC成员国希望沙特减产

* 各国央行准备行动应对希腊大选结果

路透纽约6月14日电---美国原油期货周四上涨,因石油输出国组织(OPEC)同意维持其目前的产油目标不变,且油价在盘后交易中进一步攀升,因消息称,各国央行准备行动,应对希腊大选结果对市场带来的动荡.

OPEC保持产油目标不变,冀望最大的产油国沙特将降低其产油量,最近沙特单方面增加了产量.

多个OPEC成员国促请沙特减产,令OPEC的供应量回到每日3,000万桶.沙特增产是造成OPEC每日3,160万桶实际产油量的主要原因.

油价在盘后交易扩大升幅,因消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性稳定金融市场及防止信贷紧缩.