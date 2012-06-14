〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因OPEC保持产油目标不变

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* OPEC保持产油目标不变,多个OPEC成员国希望沙特减产
* 各国央行准备行动应对希腊大选结果
路透纽约6月14日电---美国原油期货周四上涨,因石油输出国组织(OPEC)同意维持其目前的产油目标不变,且油价在盘后交易中进一步攀升,因消息称,各国央行准备行动,应对希腊大选结果对市场带来的动荡.
OPEC保持产油目标不变,冀望最大的产油国沙特将降低其产油量,最近沙特单方面增加了产量.
多个OPEC成员国促请沙特减产,令OPEC的供应量回到每日3,000万桶.沙特增产是造成OPEC每日3,160万桶实际产油量的主要原因.
油价在盘后交易扩大升幅,因消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性稳定金融市场及防止信贷紧缩.
这一消息也提振美股和欧元上涨.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。