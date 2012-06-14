〔加拿大股市〕小幅收低,投资者在希腊选举前保持谨慎

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透多伦多6月14日电---加拿大股市周四收低,投资者在希腊周日选举前保持谨慎,并在黑莓手机生产商Research In Motion(RIM) RIM.TO改组董事会后抛售科技股.
美国股市周四收升,此前消息称,如果希腊周末大选结果导致金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动.但加拿大股市未能追随美股上涨.
加拿大央行表示,如果欧元区危机恶化和蔓延,将对加拿大银行业带来重大影响.
加拿大10个主要类股中有八个收低.科技类股下跌1.7%,受RIM下滑3.5%拖累.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低33.79点或0.29%,报11,464.08点.
分析师表示,近期内市场将保持震荡.
"我们必须等待希腊周末选举结束,"ScotiaMcLeod的股票交易主管Fred Ketchen表示.(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。