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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 06:34 BJT

〔加拿大股市〕小幅收低,投资者在希腊选举前保持谨慎

路透多伦多6月14日电---加拿大股市周四收低,投资者在希腊周日选举前保持谨慎,并在黑莓手机生产商Research In Motion(RIM) RIM.TO改组董事会后抛售科技股.

美国股市周四收升,此前消息称,如果希腊周末大选结果导致金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动.但加拿大股市未能追随美股上涨.

加拿大央行表示,如果欧元区危机恶化和蔓延,将对加拿大银行业带来重大影响.

加拿大10个主要类股中有八个收低.科技类股下跌1.7%,受RIM下滑3.5%拖累.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低33.79点或0.29%,报11,464.08点.

分析师表示,近期内市场将保持震荡.

"我们必须等待希腊周末选举结束,"ScotiaMcLeod的股票交易主管Fred Ketchen表示.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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