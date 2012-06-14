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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--6月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 财政部公布4月外资购买美国公债数据

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布5月工业生产

1400 - 劳工部公布美国失业率各州分项数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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