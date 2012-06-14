〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因较小型船舶费率升高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五个交易日上涨,因大西洋航运活动激增提升较小型船舶费率.
波罗的海乾散货运价指数涨10点或1.11%,至912点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨4.18%至1,046点,日均获利增加337美元至8,320美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
超灵便型船费率上升211美元至10,851美元,灵便型船费率增加131美元至9,331美元.
"前一周的跌势相当迅猛,因船运活动放缓.大西洋航线货运量小幅增加,有助于提振市场,"希腊船舶经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.84%,报1,162点.
海岬型船舶日均获利下降331美元,至3,657美元.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.
中国铁矿石需求疲弱已经拖累海岬型船舶费率降至2008年末的水平.
"海岬型船舶日均获利跌破4,000美元,远低于约7,000美元的运营成本,"RS Platou Markets的分析师在报告中称.
其并表示,因钢铁需求低迷,乾散货运行业状况惨淡,不过铁矿石市场活动回温,因中国钢企在价格低位借机买入.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。