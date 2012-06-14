〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因较小型船舶费率升高

路透6月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五个交易日上涨,因大西洋航运活动激增提升较小型船舶费率.

波罗的海乾散货运价指数涨10点或1.11%,至912点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨4.18%至1,046点,日均获利增加337美元至8,320美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超灵便型船费率上升211美元至10,851美元,灵便型船费率增加131美元至9,331美元.

"前一周的跌势相当迅猛,因船运活动放缓.大西洋航线货运量小幅增加,有助于提振市场,"希腊船舶经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.84%,报1,162点.

海岬型船舶日均获利下降331美元,至3,657美元.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.

中国铁矿石需求疲弱已经拖累海岬型船舶费率降至2008年末的水平.

"海岬型船舶日均获利跌破4,000美元,远低于约7,000美元的运营成本,"RS Platou Markets的分析师在报告中称.

其并表示,因钢铁需求低迷,乾散货运行业状况惨淡,不过铁矿石市场活动回温,因中国钢企在价格低位借机买入.(完)