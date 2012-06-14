《综述》西班牙和意大利承诺采取新举措,因两国借贷成本激升

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
* 西班牙承诺采取新举措,此前该国公债收益率达到7%
* 意大利表示将进一步削减支出
* 梅克尔拒绝发行欧元区统一债券等"奇迹方案"
* 希腊选举给市场带来巨大的阴影
路透柏林/马德里6月14日电---处在愈演愈烈欧洲危机炙烤下的西班牙和意大利,承诺将采取新举措以整顿各自的公共财政,因两国借贷成本激升,在令人揪心的希腊选举到来前再度鸣响警笛.
但德国总理梅克尔却没有理会欧盟其他成员国和美国的施压,后者希望德国在欧元区内担负起承销债券和为银行存款担保的责任.
尽管上周末欧元区一致同意向西班牙提供最高1,000亿欧元资金用于银行业资本重组,但该国10年期公债收益率周四还是跃居7%上方,创下欧元问世以来高位.7%是一个危险水准,当公债收益率突破该水准时,希腊,爱尔兰和葡萄牙被迫寻求国际援助.
"现在的局面不能够一直持续...我相信未来数日乃至数周,我们将继续采取更多举措以便让利率降下来,"西班牙经济部长德金多斯在议会的走廊上对记者表示.
在罗马,负责审议公共支出的议会关系事务部长Piero Giarda表示,意大利中央政府部门今年的支出将削减50亿欧元,而不是先前宣布的42亿欧元.节省下来的资金将帮助上月两次地震灾区筹资需求.
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
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