〔美国股市〕ADR攀升,各国央行料在希腊大选后稳定市场提振金融股

路透纽约6月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四小幅上扬,金融类股领涨,此前有消息称各国央行准备在希腊周末大选后帮助稳定市场.

20国集团官员向路透表示,如果希腊大选结果导致市场动荡,各国央行将采取行动稳定市场及防止出现信贷紧缩.[ID:nSB1611516]

银行ADR在消息公布后上扬.巴克莱(BCS.N)劲升3.9%,报12.11.西班牙国际银行(SAN.N)上涨2%,报6.22美元.苏格兰皇家银行(RBS.N)大涨4.1%,报7.14美元.National Bank of GreeceNBG.N暴涨31%,至1.61美元.

亦在美国交易时段稍晚时,英国财长称,该国政府和英国央行将联手推出新的货币政策举措,应对欧债危机造成的信贷和金融市场紧张局面.[ID:nSB1611400]

芬兰诺基亚(NOK.N)重挫15.8%,报2.35美元,之前公布获利预警并裁员10,000人.

瑞士央行敦促瑞士信贷银行(CS.N)提高资本金后,瑞信ADR亦下跌9.4%,收在17.97美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.6%,标普500指数.SPX.INX涨1.1%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.7%. 纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨0.5%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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