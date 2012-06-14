〔美国股市〕ADR攀升,各国央行料在希腊大选后稳定市场提振金融股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约6月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四小幅上扬,金融类股领涨,此前有消息称各国央行准备在希腊周末大选后帮助稳定市场.
20国集团官员向路透表示,如果希腊大选结果导致市场动荡,各国央行将采取行动稳定市场及防止出现信贷紧缩.[ID:nSB1611516]
银行ADR在消息公布后上扬.巴克莱(BCS.N)劲升3.9%,报12.11.西班牙国际银行(SAN.N)上涨2%,报6.22美元.苏格兰皇家银行(RBS.N)大涨4.1%,报7.14美元.National Bank of GreeceNBG.N暴涨31%,至1.61美元.
亦在美国交易时段稍晚时,英国财长称,该国政府和英国央行将联手推出新的货币政策举措,应对欧债危机造成的信贷和金融市场紧张局面.[ID:nSB1611400]
芬兰诺基亚(NOK.N)重挫15.8%,报2.35美元,之前公布获利预警并裁员10,000人.
瑞士央行敦促瑞士信贷银行(CS.N)提高资本金后,瑞信ADR亦下跌9.4%,收在17.97美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.6%,标普500指数.SPX.INX涨1.1%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.7%. 纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨0.5%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。