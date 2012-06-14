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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 06:51 BJT

全球外汇市场6月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,此后财务大臣安住淳召开记者会

-- - 日本央行结束政策会议,宣布利率决议,之后央行总裁白川方明召开记者会

0650 - 欧洲央行总裁德拉吉在欧央行及其观察家会议上发表讲话

0800 - 意大利4月贸易收支

0830 - 英国4月贸易收支

0900 - 欧元区第一季就业人口变动

0900 - 欧元区4月贸易收支

0900 - 欧洲央行执委普雷特参加欧央行及其观察家会议小组辩论

1200 - 葡萄牙财长Vitor Gaspar在欧央行及其观察家会议发表演讲

1230 - 美国6月纽约联邦储备银行制造业指数

1240 - 爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach在欧央行及其观察家会议发表演讲

-- - 德国财政部长朔伊布勒在一次会议上发表演讲

-- - 瑞典央行全体理事会议

1300 - 美国4月资本流动及外资购买美国公债数据

1315 - 美国5月工业生产和产能利用率

1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数6月初值

1430 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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