版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 06:56 BJT

《综述》数据表明美国经济趋弱,为美联储出台经济扶持举措留出空间

* 初请失业金人数在六周内第五次上升

* 初请失业金数据暗示就业市场没有改善

* 汽油价格大跌推动5月消费者物价下降

* 通胀形势温和可能令美联储拥有更大行动空间

路透华盛顿6月14日电---美国上周初请失业金人数在六周中第五次上升,5月消费者物价则下滑,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)帮助显露趋疲迹象的经济留出更大空间.

尽管周四发布的数据显示,上周初请失业金人数仅小幅增加,但也令人难再指望,近期就业放慢的状况只是暂时现象.

"基本没有重现活力的迹象出现."Hugh Johnson Advisors投资总监Hugh Johnson表示."通过就业状况衡量的经济活动已经放缓,由初请失业金数据来看,这一点似乎没有任何改变."

美国劳工部称,上周初请失业金人数增加6,000人至38.6万人.该数据自2月以来一直趋向攀升,可能说明2月是经济表现的转折点.自那以后,雇主逐月减少新增就业岗位.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐