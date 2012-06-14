《综述》数据表明美国经济趋弱,为美联储出台经济扶持举措留出空间

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
* 初请失业金人数在六周内第五次上升
* 初请失业金数据暗示就业市场没有改善
* 汽油价格大跌推动5月消费者物价下降
* 通胀形势温和可能令美联储拥有更大行动空间
路透华盛顿6月14日电---美国上周初请失业金人数在六周中第五次上升,5月消费者物价则下滑,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)帮助显露趋疲迹象的经济留出更大空间.
尽管周四发布的数据显示,上周初请失业金人数仅小幅增加,但也令人难再指望,近期就业放慢的状况只是暂时现象.
"基本没有重现活力的迹象出现."Hugh Johnson Advisors投资总监Hugh Johnson表示."通过就业状况衡量的经济活动已经放缓,由初请失业金数据来看,这一点似乎没有任何改变."
美国劳工部称,上周初请失业金人数增加6,000人至38.6万人.该数据自2月以来一直趋向攀升,可能说明2月是经济表现的转折点.自那以后,雇主逐月减少新增就业岗位.
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。