《国际油市焦点》OPEC暂时维持产量目标不变,冀望沙特减产

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
* OPEC维持每日3,000万桶的产量上限直至12月
* 公报称成员国将遵守产量纪律,但不会硬性实施配额
* 一些人担心若沙特不削减产量,可能造成油价崩跌
* 伊朗,伊拉克不乐见油价下跌
路透维也纳6月14日电---石油输出国组织(OPEC)周四维持产量上限不变,仅仅希望产油大国沙特阿拉伯尽快单方面削减供应以遏制油价跌势,除此之外便无能为力.
一些OPEC成员国呼吁沙特削减产量,以便让该组织的原油总供应量降至每日3,000万桶,以保卫每桶100美元的油价.
OPEC的实际石油日产量已达到每日3,160万桶,远远高于最初在12月确定的正式产量目标,对此沙特要负上很大的责任.
"当此之际,OPEC产量很不适当的上升,"阿尔及利亚石油部长Youcef Yousfi表示.
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
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