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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 06:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆日线技术图表预示,上看100.90/00的重要水准

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* 在希腊选举前,欧元和风险资产的空头平仓延续

* 欧元/日圆在海外市场升0.35%,首道支撑位料在10日移动均线切入位99.39

* 日线动能指标预示存在后续上涨空间

* 周一触及的高位100.90料为关键阻力位

* 若突破101.00,将升向2012年跌势的38.2%回档位101.61.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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