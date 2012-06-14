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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.01 +0.30 +0.58 2060219

搜狐 (SOHU.O) 43.08 -0.88 -2.00 712250

网易 (NTES.O) 59.51 +0.25 +0.42 688606

百度 (BIDU.O) 117.64 +0.92 +0.79 2578284

亚信科技 ASIA.O 11.08 +0.30 +2.78 244009

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.47 -0.08 -0.59 2602316

联电 (UMC.N) 2.05 +0.02 +0.99 488852

日月光 (ASX.N) 4.28 +0.08 +1.90 166372

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.03 +0.61 664648

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 -0.01 -0.83 9902

友达 (AUO.N) 3.94 +0.06 +1.55 164850

中华电信 (CHT.N) 29.93 -0.14 -0.47 96479

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.45 -0.92 -2.40 1879323

香港

中国移动 (CHL.N) 50.89 -0.22 -0.43 154598

中国联通 (CHU.N) 13.99 -0.11 -0.78 143501

中国电信 (CHA.N) 45.59 +0.16 +0.35 38027

中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.05 -3.18 65540

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.09 -2.30 22959

(完)

--整理 张荻

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