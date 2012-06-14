《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.01 +0.30 +0.58 2060219
搜狐 (SOHU.O) 43.08 -0.88 -2.00 712250
网易 (NTES.O) 59.51 +0.25 +0.42 688606
百度 (BIDU.O) 117.64 +0.92 +0.79 2578284
亚信科技 ASIA.O 11.08 +0.30 +2.78 244009
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.47 -0.08 -0.59 2602316
联电 (UMC.N) 2.05 +0.02 +0.99 488852
日月光 (ASX.N) 4.28 +0.08 +1.90 166372
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.03 +0.61 664648
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 -0.01 -0.83 9902
友达 (AUO.N) 3.94 +0.06 +1.55 164850
中华电信 (CHT.N) 29.93 -0.14 -0.47 96479
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.45 -0.92 -2.40 1879323
香港
中国移动 (CHL.N) 50.89 -0.22 -0.43 154598
中国联通 (CHU.N) 13.99 -0.11 -0.78 143501
中国电信 (CHA.N) 45.59 +0.16 +0.35 38027
中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.05 -3.18 65540
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.09 -2.30 22959
(完)
--整理 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。