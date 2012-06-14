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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 07:29 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--6月15日-6月22日****

(重发以调整格式)

路透6月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月15日(五)

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64

0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.2%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86

---------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要经济指标.

6月19日(二)

0645 法国企业景气判断指数 6月 91 93

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.5%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.5%

0900 德国ZEW景气判断指数 6月 5.0 10.8

现况指数 38.0 44.1

6月20日(三)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.4%

0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%

(较上年同期) -- -14.3%

工业销售(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- -3.1%

0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少1.37

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 8.2%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0

6月21日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7

服务业PMI 45.0 45.1

综合PMI -- 44.6

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 持平 -2.0%

0728 德国制造业PMI 6月初值 45.1 45.2

服务业PMI 51.5 51.8

综合PMI -- 49.6

0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1

服务业PMI 46.5 46.7

综合PMI 45.3 46.0

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 盈余30 盈余75

(经季节调整)(亿欧元) 盈余40 盈余91

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9

0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- -2.3%

(较上年同期) -- -1.1%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　 6月 -- 负17

1400 欧元区消费者信心指数 6月 负19.50 负19.30

6月22日(五)

0800 意大利消费者信心指数 6月 86.7 86.5

0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.5 106.9

现况指数 112.0 113.3

预期指数 100.3 100.9 (完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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