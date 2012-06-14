(重发)****欧洲经济指标预测--6月15日-6月22日****

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
(重发以调整格式)
路透6月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要经济指标.
6月19日(二)
0645 法国企业景气判断指数 6月 91 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 5.0 10.8
现况指数 38.0 44.1
6月20日(三)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%
(较上年同期) -- -14.3%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -3.1%
0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少1.37
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 8.2%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7
服务业PMI 45.0 45.1
综合PMI -- 44.6
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 持平 -2.0%
0728 德国制造业PMI 6月初值 45.1 45.2
服务业PMI 51.5 51.8
综合PMI -- 49.6
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1
服务业PMI 46.5 46.7
综合PMI 45.3 46.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 盈余30 盈余75
(经季节调整)(亿欧元) 盈余40 盈余91
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9
0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- -2.3%
(较上年同期) -- -1.1%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 -- 负17
1400 欧元区消费者信心指数 6月 负19.50 负19.30
6月22日(五)
0800 意大利消费者信心指数 6月 86.7 86.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.5 106.9
现况指数 112.0 113.3
预期指数 100.3 100.9 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。