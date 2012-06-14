版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 07:25 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料将测试1161的强力支撑位

2258GMT

* 美元/韩元店头交易开盘料报约1163,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在1165-1169交投

* 主要央行准备采取协同行动的传言,推动欧元升逾1.26美元

* 对风险交易而言,希腊大选目前被视为双赢结果

* 瑞士央行将韩元纳入外汇储备,可能是韩元近期具有韧性的一个原因

* 今日可能测试位于1161的支撑位,此水准为5月22日低位 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐