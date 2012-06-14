(重温稿)《日本央行焦点》央行料将按兵不动,静候希腊大选结果

* 除非欧元区忧虑推升日圆,否则料不会放宽政策

* 在希腊大选、欧盟峰会前,日本央行料将按兵不动

* 日本央行料将于6月15日0330-0530GMT间公布利率决议

* 将发生许多风险事件,包括下周G20和美联储会议

路透东京6月11日电---日本央行周五可能会维持货币政策不变,保留金融火力以防希腊引发新一轮动荡.此前欧元区达成支撑西班牙银行业的协议,令市场稍事喘息.

希腊周日将进行大选,或为该国退出欧元区埋下伏笔.如果金融市场因此受到扰乱,日本央行第一道防线将是挹注大量资金来平复东京货币市场.

若新一波全球性风险厌恶情绪涌现,投资者可能会再次转向日圆,迫使日圆刷新纪录高位.在这种情景下,日本央行可能会扩大40万亿(兆)日圆资产购买计划规模.日本央行在全球金融危机期间将利率下调至0-0.1%区间,此后资产购买计划成为该央行的主要政策工具.

这样一来,央行或将扩大公债购买目标的范围.

但与此同时,在本周为期两天的会议上,日本央行料将维持政策不变.会议将于周五结束,随后在周日希腊将举行大选,下周将召开20国集团(G20)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,6月底将举行欧盟峰会.

"欧洲决策者料将防止金融危机,但他们目前的所作所为治标不治本,"农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

"除非本周股价大跌、日圆走强,否则日本央行料将按兵不动,以检视近期宽松措施的效用."

日本央行2月曾放宽政策,并定下1%的通胀目标,来彰显其将经济拉出长达20年通缩的决心.4月该央行再次放宽政策.

央行反复重申,准备好在经济前景面临威胁之时进一步放宽政策.但总裁白川方明则试图压制频繁放宽政策的预期.

"当利率为零时,持有银行票据或将资金存放在央行活期存款帐户中的成本就可以忽略不计.无论央行提供多少资金,这些钱都将流入央行的活期存款帐户.就好像是在'推绳子',"他在6月4日演讲中说.

**箭在弦上**

日本是全球第三大经济体,该国第一季经济环比年率成长4.7%.分析师预期灾后重建带来的稳固民间消费和支出,将支撑今年经济的成长.

他们预计日本经济在截至2013年3月底的财年将增长2%左右.

日本央行的主要担心之处并非特定在于希腊或退出欧元区,而是在于若此事成真,可能重燃西班牙和意大利财政问题.西班牙和意大利分别是欧元区第三和第四大经济体.

欧盟各国财长们周末同意向西班牙提供最多1,000亿欧元援助,以支撑该国困境中的银行业.西班牙因此成为继希腊、爱尔兰和葡萄牙之后的第四个寻求金援的国家.

鉴于其经济规模,故西班牙或意大利若发生大范围的财政崩溃,则欧盟付出的代价将更加高昂.

由于这种风险的存在,所以日本央行也并不是唯一保留弹药的央行.

欧洲央行上周按兵不动,同时美联储(FED)主席贝南克在上周四的讲话中亦未提供太多即将采取行动的暗示.美联储将在下周二和下周三召开政策会议.

部分日本央行官员称,日本央行只有在日本经济复苏面临出轨风险时,才可能再度放宽政策.

日本央行政策委员会审议委员白井早由里警告欧债危机将推高日圆,并损及经济.但其他委员则担心中国经济放缓步伐大于预期.中国是日本最大的出口市场.(完)