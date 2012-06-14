〔货币市场〕美国商业票据市场规模缩小,受季末等因素影响

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透纽约6月14日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四发布数据显示,美国商业票据市场规模连续第二周收缩,意味着投资者由于担心全球经济放缓,对此种短期债券的兴趣在季末有所降低.
经季节调整后,商业票据市场规模在6月13日止当周下降67亿美元至1.007万亿(兆)美元.未经季节调整的市场规模则下滑97亿美元,来到9,890亿.
美国未经季节调整的外国银行流通商业票据规模当周减少28亿美元,至1,281亿.
"我们正接近季末,作为大买家的货币市场基金考虑到欧洲形势,故而在这种时候可能不愿持有这么多的商业票据,特别是外国金融机构发行的金融商业票据."Stone & McCarthy Research Associates分析师Ray Stone表示.
除了季末因素之外,美联储公布的商业与工业贷款数据表明,企业在过去一年获得的贷款金额增加,因此通过发行商业票据进行短期融资的需求降低.
与此同时,发行商业票据的市场环境则愈发不利.
"商业票据的大买家是货币市场基金,而货币基金投资者变得越来越紧张."Stone指出,"他们的主要担忧是保存资本.所以目前的市场环境对发行商业票据不太有利,而对于从银行贷款比较有利."
银行间指标拆借利率跌至新低,欧洲央行(ECB)向市场注入的流动性继续推低利率.
三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=降至0.575%,为路透自1989年开始有记录以来的最低.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。