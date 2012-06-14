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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 07:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元:1.5600仍是关键阻力位

2306GMT * 英国意外宣布将推出一项银行融资机制 * 对英镑影响不大,英镑/美元因美元走软而上扬 * 动量指标多空参半,波林格区间收窄指向盘整 * 1.5600处的阻力位是关键 * 若突破该水准,则上看5月跌势的38.2%回档位1.5665 * 10日移动均值1.5488为初步支撑位 --编译 王兴亚; 审校 张涛

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