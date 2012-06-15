《中国报摘》--中国证券报6月15日

* 头版头条:
--全国社会保障基金理事会披露的2011年年报显示,中国社保基金会管理的基金资产总额达8,688.20亿元人民币.其中,社保基金会直接投资资产5,041.12亿元,占比58.02%;委托投资资产3,647.08亿元,占比41.98%.
* 其他:
--证监会公告,5月授予7家机构QFII(合格境外机构投资者)资格,至此共有165家机构获得这一资格.7家机构包括欧利盛资产管理有限公司、中银国际英国保诚资产管理有限公司、富敦资金管理有限公司等.
--权威人士透露,港股ETF(交易所交易基金)可能在6月底7月初推出.届时,内地投资者投资港股将多一种更便利的工具.同时,多家基金公司在积极筹备跨境ETF产品.
--住建部提出"十二五"(2011-2015年)期间,将对出厂水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造,预计改造总计需要4,100亿元投资.这标志着此前业内预期的全国自来水厂提标改造将由此正式拉开大幕.
--商务部对外贸易司副司长张夏令表示,从1-5月海关统计数据看,今年对外贸易的持续稳定发展将面临复杂和严峻的挑战,今年完成10%的增长目标任务艰巨.商务部正会同有关部门积极推动降低外贸企业负担,保持外贸政策的连续性和稳定性,不断提高贸易便利化水平,妥善应对贸易摩擦,为外贸发展创造良好的政策环境.
--继5月中下旬的联网测试后,券商又将迎来新一轮转融通测试.多家券商人士预测,8月底或是转融通业务推出的敏感时间窗口.
--中国社科院发布2012年《金融蓝皮书》认为,今年银行理财产品数量可能略有下降,预期收益率将更趋市场化,监管力度可能逐步加大.
--海通证券(600837.SS)(6837.HK)公告,新增公司融资融券业务规模70亿元(其中约23亿元来源于H股募集资金),新增后公司融资融券业务总规模由80亿元增至150亿元.
--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公告149.17亿元合同,其中包括在委内瑞拉获得铁矿石开采合同25.91亿元.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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