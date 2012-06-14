〔香港个股〕思捷称尚无具体收购提案或讨论,家庭为行政总裁辞职唯一原因(更新版)

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路透香港6月15日电---因高层闪辞引发股价挫跌的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四晚间终于出面说明.已提出辞呈的集团行政总裁Ronald van der Vis再三强调,家庭因素为辞职的唯一原因,且公司目前并无具体收购讨论.

Ronald van der Vis在晚间九点半举行的电话会议中表明,其辞职是为了更多时间与家人相处.而董事会主席Korber在其后一日辞职,两件事并无相关.

"我必需考虑现实情况…一直以来太过忽略家人,现在必需做的更加平衡."Ronald van der Vis称.

思捷周二及周三接连公告了Ronald van der Vis及集团董事会主席Korber辞任,迄今使思捷环球公司市值蒸发近三分之一,并引发对该公司或成为收购目标的揣测.

面对市场对于公司可能遭收购的传闻,Ronald van der Vis也称,"现时我们没有收到收购相关的信函、提案....并没有无具体的提案或讨论在董事会进行."

资深管理层接连出走的不寻常举动,也令市场担心甫在初期阶段、花费庞大的转型计划(transformation plan)将受挫.股价自周二来累计下跌34.24%至9.23港元,为去年11月23日8.91港元以来最低收市水准.

Ronald van der Vis表示,转型正在如计划进行,且会按照董事会批准的内容执行."计划会作一些优化,但仍在执行中."

他还解释,尽管新任董事会主席柯清辉并无零售行业经验,但因董事会并非业务执行单位,且公司仍有他在内具有零售业经验的干部,且柯清辉的聘任并非暂时性的.

思捷在宣布Korber辞任,也宣布由担任公司独立非执行董事的柯清辉接任.柯清辉曾任恒生银行行政总裁及香港银行公会主席,现任中策集团(0235.HK)主席.其先前轰轰烈烈率领中策集团及私募基金博智金融共同竞标AIG(AIG.N)台湾子公司南山人寿失利,在台亦声名大噪.

由于产品缺乏新意,价格也无法与Zara、H&M等平价时尚品牌相比,思捷近几年在市场节节败退,去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司将以四年、180亿港元转型,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.

这也是公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349](完)

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