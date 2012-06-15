〔金砖国家〕6月14日股汇市收盘纵览

路透6月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.64%,报913.54点.
中国股市:沪综指收低1%,跟随外盘跌势终结前日反弹回落,市场成交清淡显示投资者信心仍低迷.分析人士认为,市场仍在等候相关消息面的指引,短线股指继续围绕2,300点振荡的可能性较大.沪综指.SSEC收报2,295.946点,下跌22.978点或0.99%.上海A股成交额为688亿元人民币,上交易日为737亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市周四收低,零售类股和中资大盘股领跌,因美国经济数据趋疲,且希腊将在周末举行大选,令规避风险的投资者没有理由进行大笔押注.恒生指数.HSI日内下滑1.2%,收在日低附近,恒生国企指数.HSCE跌1.5%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四逆转早盘涨势小幅收跌.美国经济数据疲弱,加大美联储推出刺激政策的可能性;而隔夜海外投资者削减欧元空仓,令其获得提振,人民币中间价亦顺势高开.不过因购汇盘仍旺,即期汇价上行动力不足,且持续弱于中间价.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4023元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指周四录得两周来最大单日跌幅,受SBI Bank等银行股下跌拖累,因数据显示指标通胀率加速上升,令市场预料印度央行将会减小降息幅度.指标BSE指数.BSESN收跌1.2%,报16,677.88点,录得6月1日以来最大单日百分比跌幅.[.BO]
印度汇市:卢比兑美元周四下滑,追随印度股市的大跌走势,因预料通胀依然高企促使印度央行缩减降息幅度,可能减弱对经济成长的提振力度.据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.80/81,低于周三收盘价55.68/69.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,304.070点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.41%至702.85点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.45%至32.5975;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.66%,报41.0502.
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巴西股市:巴西股市周四下跌,尽管有报导称若希腊选举导致全球市场动荡,主要央行准备采取协调应对行动.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.54%,报55,351.67点,受石油巨头Petrobras(PETR4.SA)挫跌3.86%拖累.[ID:nL1E8HEHQD]
巴西汇市:拉丁美洲货币周四上涨,此前有报导称,20国集团(G20)央行准备护卫全球市场,抵御周日希腊选举带来的任何潜在动荡局面.巴西雷亚尔跳涨1%,也得益于媒体报导称,巴西政府可能进一步放松去年遏制过多美元流入的部分措施.截止2030GMT,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL升0.86%,报2.0529雷亚尔.[ID:nL1E8HEI0Z]
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南非股市:收跌0.7%,追随全球股市的跌势,且料将维持动荡走势,因全球投资者持续买入避险资产.矿商African Rainbow Minerals(ARIJ.J)和Kumba Iron Ore(KIOJ.J)跌幅居前,均下跌超过2%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.68%,报29,845.01点.综合指数.JALSH收低0.62%,报33,826.01点.[.J][ID:nL5E8HE7IR]
南非汇市:受避险情绪消退推动,南非兰特午盘从日内低位反弹,截止1550GMT,兰特/美元ZAR=D3几乎持平,报8.4050,高于日内低位8.4551.周三纽约时段收报8.40.[ZAR/][ID:nL5E8HECE2](完)
--编译 肖群英;审校 张荻