〔离岸人民币〕中国农业发展银行公布点心债参考价,交银香港发行存款证--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国农业发展银行的新点心债，公布参考价两年期在3.0%-3.1%、三年期在3.2%-3.3%与五年期在3.35%-3.5%。料今晚定价。
本次期限将与1月所发债券相同。该行1月在点心债市场发行离岸人民币债券30亿元（4.75亿美元），包含一笔12亿元票息3%的两年期债、一笔5.5亿元票息3.2%的三年期债，以及一笔3.5亿元票息3.5%的五年期债，目前在二级市场的利率分别报在3.05%-3.14%、3.15%-3.25%与3.58%-3.67%,各比昨日高2-3个基点。
新发的五年期债定价可能较有难度，因中国进出口银行周一刚把五年期点心债票息定在3.35%。农发行当然希望定价不输该行，但从农发行债券今日二级市场表现来看，这点恐怕不易做到。
农发行已委托中国银行（香港）和渣打银行（香港）担任联席簿记管理人兼联席主承销商，负责这次点心债发行。工银亚洲、建银国际、农业银行香港分行与交通银行香港分行亦担任联席主承销商。
农发行以政策银行的地位获穆迪／标准普尔／惠誉信用评级分别为Aa3／AA-／A+。如果中国政府在发行人的持股减少至某个水平，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
同一时间，交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行完成了一笔10亿元人民币（1.58亿美元）三年期存款证的发行，利率定为3%，由汇丰银行协助发行。将于6月22日结算。交通银行母行的穆迪／标准普尔／惠誉评级为A3／A-／A-。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。