〔离岸人民币〕中国农业发展银行公布点心债参考价,交银香港发行存款证--IFR

路透6月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国农业发展银行的新点心债，公布参考价两年期在3.0%-3.1%、三年期在3.2%-3.3%与五年期在3.35%-3.5%。料今晚定价。

本次期限将与1月所发债券相同。该行1月在点心债市场发行离岸人民币债券30亿元（4.75亿美元），包含一笔12亿元票息3%的两年期债、一笔5.5亿元票息3.2%的三年期债，以及一笔3.5亿元票息3.5%的五年期债，目前在二级市场的利率分别报在3.05%-3.14%、3.15%-3.25%与3.58%-3.67%,各比昨日高2-3个基点。

新发的五年期债定价可能较有难度，因中国进出口银行周一刚把五年期点心债票息定在3.35%。农发行当然希望定价不输该行，但从农发行债券今日二级市场表现来看，这点恐怕不易做到。

农发行已委托中国银行（香港）和渣打银行（香港）担任联席簿记管理人兼联席主承销商，负责这次点心债发行。工银亚洲、建银国际、农业银行香港分行与交通银行香港分行亦担任联席主承销商。

农发行以政策银行的地位获穆迪／标准普尔／惠誉信用评级分别为Aa3／AA-／A+。如果中国政府在发行人的持股减少至某个水平，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。

同一时间，交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行完成了一笔10亿元人民币（1.58亿美元）三年期存款证的发行，利率定为3%，由汇丰银行协助发行。将于6月22日结算。交通银行母行的穆迪／标准普尔／惠誉评级为A3／A-／A-。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)