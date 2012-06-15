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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 08:39 BJT

〔日本热股〕瑞萨电子股价飙升逾19%,受重组计划提振

路透东京6月15日电---日本瑞萨电子(6723.T)周五开盘后大涨逾19%,此前有报导称,该公司主要股东和银行业者将提供财务支持以维持其运转.

日本媒体周五报导称,瑞萨电子或将从四家银行及其大股东三菱电机(6503.T)、日立(6501.T)和NEC(6701.T)获得共计1,000亿日圆(12.6亿美元)资金支持.

瑞萨电子股价跳涨19.6%至378日圆,成为主板市场百分比涨幅最大个股.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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