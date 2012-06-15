美国与加拿大经济指标预测--6月15日-6月22日****

路透6月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月15日(五)
1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% +1.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 13.00 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 77.5 79.3
现况指数 85.3 87.2
预期指数 71.8 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- 121.6
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 29 29
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- -0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.5 71.7
建筑许可年率(万户) 73 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天会议的首日
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4
再融资指数 -- 5,334.3
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -- +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -- +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月19日当周 -- 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月12日当周 -- 327.8
1258 Markit美国制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 459 462
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 2.1 -5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- -- (完)
--编译 石冠兰;审校 张荻