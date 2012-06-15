《全球重要经济事件一览表》--6月15日-6月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)
6月15日(五)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)财长代表会议(至6月17日).
东京--日本央行货币政策会议(最后一日).
斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议(1100).
法兰克福--第14届欧洲央行(ECB)及其观察家会议.ECB总裁德拉吉发表讲话(0650),ECB执委普雷特参加小组辩论(0900),葡萄牙财长Vitor Gaspar发表演讲(1200),爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表演讲(1240).
柏林--德国财政部长朔伊布勒在一次会议上发表演讲.
亚特兰大--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在第38届年会上发表主题演讲(1530).
6月16日(六)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)特别代表会议(至6月17日).
6月17日(日)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团商业峰会(B20)(至6月18日).
6月18日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).
东京--日本央行公布月度报告(0500).
巴黎--法国国家统计局(INSEE)发表法国经济年度报告(2200).
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加小组讨论,主题为ECB在危机中的角色(1200).
6月19日(二)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(第一日).
悉尼--澳洲央行公布6月5日货币政策会议记录(0030).
柏林--德国联邦宪法法院就欧洲金融稳定基金和财政条约做出裁决.
东京--日本央行公布5月22-23日货币政策会议记录(2350).
6月20日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开媒体简布会(1815).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(至6月21日).
东京--日本央行总裁白川方明将在信用金库全国协会会议上讲话(0635).
柏林--德国总理梅克尔会晤荷兰首相吕特(Mark Rutte),商讨欧债危机,以及欧盟的共同金融和经济政策.
伦敦--英国央行公布季度公报,并公布6月6-7日货币政策委员会会议记录.
华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,出席美国-波兰商业峰会.
奥斯陆--北欧部长理事会(Nordic Council of Ministers)召开关于法国的会议.
奥斯陆--挪威央行货币政策执委会举行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
6月21日(四)
卢森堡--欧元集团会议.
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(最后一日).
法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
日本鹿儿岛--日本央行审议委员石田浩二与当地商业领袖会面.
悉尼--澳洲央行公布月度公报(0030).
瑞士苏黎世--瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告(0700).
英国吉尔福德--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一个经济论坛上发表演讲(1600).
加拿大哈利法克斯(Halifax)--加拿大央行总裁卡尼在大西洋市场研究所(Atlantic Institute for Market Studies)发表讲话(1645).
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
苏黎世--瑞士央行发表季报(0730).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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