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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 09:10 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月15日-6月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月15日(五)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)副财长会议(至6月17日)

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

6月16日(六)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至6月17日)

伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(至6月27日).

6月17日(日)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团工商峰会(B20)(至6月18日)

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.

圣地亚哥--智利央行发表货币政策季报(1500).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).

6月20日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,举行美国-波兰工商峰会

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

6月22日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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