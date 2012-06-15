《新兴市场重要经济事件预告》--6月15日-6月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)
6月15日(五)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)副财长会议(至6月17日)
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
6月16日(六)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至6月17日)
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(至6月27日).
6月17日(日)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团工商峰会(B20)(至6月18日)
6月18日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).
印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.
圣地亚哥--智利央行发表货币政策季报(1500).
6月19日(二)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).
6月20日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,举行美国-波兰工商峰会
6月21日(四)
卢森堡--欧元集团会议.
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]