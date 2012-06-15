《热点透视》OPEC越来越像是沙特的一言堂

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann/Kevin Allison; 编译 杜明霞

路透维也纳/伦敦6月14日电---石油输出国组织(OPEC)有12个成员国,但最近只有沙特(沙乌地)阿拉伯一家说了算.在维也纳举行的最新会议上,沙特再次驳回委内瑞拉、伊朗和其他成员国的减产意愿.若油价继续下滑,意见分歧不断加深的OPEC可能面临更加严重的挑战.

油价跌破每桶110美元后,OPEC很多成员国现在都感受到了财政压力.比如,为了平衡政府预算,伊朗和伊拉克都需要油价维持在较高水准.因此布兰特原油价格自3月来下跌25%至97美元左右后,这些国家感到惊慌也不足为奇.

这主要得怪欧元区危机.不过,很多OPEC成员国还将该问题归咎于沙特.目前沙特原油日产量接近1,000万桶,为30年最高水准.沙特如此巨大的产量,是OPEC原油产量较其12月制定的限额高出约5%的主要原因.

沙特及其海湾伙伴国家则愈加听不进去这种批评.沙特阿拉伯石油部长欧那密称,近期原油产量偏高对于受困的全球经济而言是"一种刺激".确实,若向委内瑞拉等国让步,会令经济雪上加霜.沙特似乎还认识到,如果油价极高,会鼓励油砂和页岩油等其他替代能源的产量.此外,油价较低还有一个附带优点,那就是维持对伊朗的压力.伊朗在中东地区的影响力方面同沙特针锋相对.

对富裕国家的石油消费者来说,幸运的是沙特及其盟友在OPEC内部有最大的发言权.没有其他成员国拥有能满足紧急需要的备用产能.同样,沙特还有更大的财政弹性,能在不引发公共财政危机的情况下削减产量.

如果油价继续下滑,财政紧张状况可能令委内瑞拉等OPEC成员国不愿减产.它们反而可能要求沙特削减产量和牺牲收入来提供支持.不管怎样,OPEC都越来越像是沙特一家独大的组织.(完)