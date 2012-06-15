《热点透视》OPEC越来越像是沙特的一言堂

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann/Kevin Allison; 编译 杜明霞
路透维也纳/伦敦6月14日电---石油输出国组织(OPEC)有12个成员国,但最近只有沙特(沙乌地)阿拉伯一家说了算.在维也纳举行的最新会议上,沙特再次驳回委内瑞拉、伊朗和其他成员国的减产意愿.若油价继续下滑,意见分歧不断加深的OPEC可能面临更加严重的挑战.
油价跌破每桶110美元后,OPEC很多成员国现在都感受到了财政压力.比如,为了平衡政府预算,伊朗和伊拉克都需要油价维持在较高水准.因此布兰特原油价格自3月来下跌25%至97美元左右后,这些国家感到惊慌也不足为奇.
这主要得怪欧元区危机.不过,很多OPEC成员国还将该问题归咎于沙特.目前沙特原油日产量接近1,000万桶,为30年最高水准.沙特如此巨大的产量,是OPEC原油产量较其12月制定的限额高出约5%的主要原因.
沙特及其海湾伙伴国家则愈加听不进去这种批评.沙特阿拉伯石油部长欧那密称,近期原油产量偏高对于受困的全球经济而言是"一种刺激".确实,若向委内瑞拉等国让步,会令经济雪上加霜.沙特似乎还认识到,如果油价极高,会鼓励油砂和页岩油等其他替代能源的产量.此外,油价较低还有一个附带优点,那就是维持对伊朗的压力.伊朗在中东地区的影响力方面同沙特针锋相对.
对富裕国家的石油消费者来说,幸运的是沙特及其盟友在OPEC内部有最大的发言权.没有其他成员国拥有能满足紧急需要的备用产能.同样,沙特还有更大的财政弹性,能在不引发公共财政危机的情况下削减产量.
如果油价继续下滑,财政紧张状况可能令委内瑞拉等OPEC成员国不愿减产.它们反而可能要求沙特削减产量和牺牲收入来提供支持.不管怎样,OPEC都越来越像是沙特一家独大的组织.(完)
--译文审校 徐文焰
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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