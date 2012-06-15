〔荷兰评等〕穆迪下调多家荷兰银行集团的评级,多数展望目前为稳定

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透6月15日电---评级机构穆迪宣布:
* 下调多家荷兰银行集团的评级,多数展望目前为稳定
* 下调五家荷兰银行业集团的长期债信和存款评级
* 将RABOBANK,荷兰国际集团(ING),荷兰银行和LEASEPLAN四家银行的评级下调两个级距
* 将SNS BANK评级下调一个级距
* 对上述银行中荷兰国际集团及其相关实体给予负面评级展望,其余四家展望为稳定
* 调降行动反映出,该机构认为2012年全年及更长时间内荷兰银行业将面临困难的运营环境
* 评级中将希腊退出欧元区风险扩大的因素考虑在内,但目前这并不是该机构认为的最可能情况
* 若其认为希腊退出是最有可能的情况,或需要对欧洲银行业采取进一步的评级调整
* 亦将荷兰四家银行业集团的次级债评级调降最多五个级距.(完)
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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