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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 09:00 BJT

〔荷兰评等〕穆迪下调多家荷兰银行集团的评级,多数展望目前为稳定

路透6月15日电---评级机构穆迪宣布:

* 下调多家荷兰银行集团的评级,多数展望目前为稳定

* 下调五家荷兰银行业集团的长期债信和存款评级

* 将RABOBANK,荷兰国际集团(ING),荷兰银行和LEASEPLAN四家银行的评级下调两个级距

* 将SNS BANK评级下调一个级距

* 对上述银行中荷兰国际集团及其相关实体给予负面评级展望,其余四家展望为稳定

* 调降行动反映出,该机构认为2012年全年及更长时间内荷兰银行业将面临困难的运营环境

* 评级中将希腊退出欧元区风险扩大的因素考虑在内,但目前这并不是该机构认为的最可能情况

* 若其认为希腊退出是最有可能的情况,或需要对欧洲银行业采取进一步的评级调整

* 亦将荷兰四家银行业集团的次级债评级调降最多五个级距.(完)

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