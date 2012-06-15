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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 09:01 BJT

〔中国农业〕2012年小麦产量预估由1.203亿吨下调至1.18亿吨--CNGOIC

路透北京6月15日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称,2012年中国小麦预估产量将调降至1.18亿吨,此前预测为1.203亿吨,主因病虫害.

粮油信息中心并调降了将2012年冬小麦产量预估从1.14亿吨下调为1.117亿吨.(完)

--编译 李文科;审校 黄凯

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