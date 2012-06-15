美国育儿成本将高达23.49万美元

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Carey Gillam
路透6月14日电---在美国，养孩子是一件快乐多、但花销大的事情。周四发布的政府报告称，新生儿父母抚养一个孩子，预计花费将超过23.49万美元。
2011年出生于中产阶级家庭的孩子，预计未来17年在食品、住房和其它必需品方面的开支约为23.49万美元，其中尚未包括上大学的成本。
美国农业部在报告中称，若考虑到通胀因素，支出约为29.556万美元，比2010年成本预测上涨3.5%。
40岁的哈特瑟(Melissa Hutsell)是阿肯色州小石城一名母亲，有六个年龄在3-15岁之间的儿子，经济方面有时会捉襟见肘。哈特瑟称，其家庭年收入约为5万美元，基本是靠穿别人的旧衣服、在家自己育儿和省吃俭用。
哈特瑟称："我们的生活绝对入不敷出。日用品不断涨价。最大的开销就是日用品。如果你没有很多钱，但有不少孩子，你就得研究如何细水长流。"
这份年度报告称，美国交通、育儿、教育、食品、住房、衣服、医疗等支出均有所上升。美国农业部营养政策与宣传中心基于美国消费者支出调查数据，撰写了这份报告。(完)
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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