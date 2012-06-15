伊朗媒体称暗杀核科学家的凶手落网

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜6月14日电（记者 Marcus George）---伊朗国家媒体周四报导称，该国已抓捕涉嫌暗杀伊朗两位核科学家的凶手。伊朗仍在追查试图破坏其核项目的责任人。

嫌犯被指控利用磁性炸弹暗杀两位核科学家，这两位核科学家分别是伊朗原子能组织（AEOI）的一位物理学家和纳坦兹（Natanz）铀浓缩厂的副主任。

伊朗曾指责以色列和美国是暗杀事件的幕后黑手，称他们目的是为打击伊朗核项目。但美国对此予以否认，以色列则不愿发表评论。

AEOI物理学家Majid Shahriari在2010年遇害，穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）今年1月遇害。

据伊朗电视台Press TV网站发布的伊朗情报部公告称：“主要暗杀凶犯……身份得到确认，且经过一系列快速的授权行动后，已被抓捕并转移到拘留场所。”

自2010年以来，至少有四名与伊朗核项目相关的科学家被暗杀，现任AEOI主管Fereydoun Abbasi Davani也曾受过伤。（完）