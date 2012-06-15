伊朗媒体称暗杀核科学家的凶手落网

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月14日电（记者 Marcus George）---伊朗国家媒体周四报导称，该国已抓捕涉嫌暗杀伊朗两位核科学家的凶手。伊朗仍在追查试图破坏其核项目的责任人。
嫌犯被指控利用磁性炸弹暗杀两位核科学家，这两位核科学家分别是伊朗原子能组织（AEOI）的一位物理学家和纳坦兹（Natanz）铀浓缩厂的副主任。
伊朗曾指责以色列和美国是暗杀事件的幕后黑手，称他们目的是为打击伊朗核项目。但美国对此予以否认，以色列则不愿发表评论。
AEOI物理学家Majid Shahriari在2010年遇害，穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）今年1月遇害。
据伊朗电视台Press TV网站发布的伊朗情报部公告称：“主要暗杀凶犯……身份得到确认，且经过一系列快速的授权行动后，已被抓捕并转移到拘留场所。”
自2010年以来，至少有四名与伊朗核项目相关的科学家被暗杀，现任AEOI主管Fereydoun Abbasi Davani也曾受过伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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