《中国债券市场每日交易备忘》--6月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标
财政部代理206亿元三年期固息地方债9:50-10:30招标,利率预测均值2.74%
中国电力投资集团60亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工行主承
星期六(002291.SZ)1.8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
内蒙古蒙西水泥股份公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
广西交通投资集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
南山集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
武汉经济发展投资集团3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
四川成渝(601107.SS)2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
乌鲁木齐成长型中小企业1.7亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),国开行主承
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二、新债上市:
山东安德利集团3亿元一年期短融041259028,票面利率4.60%
莱美药业(300006.SZ)1.2亿元一年期短融041258032,票面利率6.40%
武汉钢铁集团20亿元三年期中票1282197,票面利率4.02%
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三、缴款:
合肥海恒投资控股集团12亿元七年期固息债1280176,票面利率7.30%
锦州城投13亿元七年期固息债1280177,票面利率7.08%
东营方圆有色金属7亿元一年期短融
四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融
龙城旅游控股集团2亿元一年期短融
内蒙古高新控股公司4亿元一年期短融
浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票
南方电网50亿元六个月超短融
国泰君安证券40亿元三个月短融1290002,票面利率3.20%
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四、还本付息:
安徽省37亿元三年期固息地方债095402到期兑付,票面利率1.72%
江西省62亿元三年期固息地方债095701到期兑付,票面利率1.72%
贵州省64亿元三年期固息地方债096901到期兑付,票面利率1.72%
中国人民银行10亿元一年期央票1101042到期兑付,参考收益率3.3058%
陕西电子信息集团8亿元一年期短融1181276到期兑付,票面利率4.90%
重庆农业投资集团5亿元一年期短融1181277到期兑付,票面利率6.05%
财政部253.7亿元10年期固息国债080025付息,票面利率2.90%
中粮集团30亿元五年期中票0982086付息,票面利率3.74%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周五报导引述权威人士的话称,首批港股交易所交易基金(ETF)可能在6月底7
月初推出,届时内地投资者投资港股将多了一种更便利的工具.[ID:nSB1611864]
--金融时报评论文章称,在坚持调控与稳增长的关键时期,各种鼓噪的论调出现并不奇怪,刚
需购房者应认清大势,尽管楼市"最坏的日子已经过去",但并不意味着房价就要大涨,楼市调控
不应该也不会半途而废.
--国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
6/29公布1-5月规模以上工业企业利润
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/李宏薇; 审校 边竞