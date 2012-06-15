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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 10:13 BJT

〔路透专访〕为欧洲央行作担保品评级的DBRS考虑调降西班牙评级

路透法兰克福6月14日电---评级机构DBRS的首席主权分析师周四表示,该公司正准备调降西班牙债信评级.若果真采取行动,欧洲央行将要求以西班牙债券作担保的银行额外交5%的罚款.

DBRS是欧洲央行委托为其贷款担保品评级的四家评级公司之一,也是继穆迪周四调降西班牙评级三个级距后,唯一一家尚未对西班牙债券采取降级行动的公司.若主权评级低于A,则以该国公债作抵押获取欧洲央行贷款的银行将面临央行的额外罚款.

DBRS主权评级部主管Fergus McCormick称,该公司对西班牙金融财政状况日益警惕,准备调降其评级.

他接受电话采访时称:"如果西班牙被市场拒之门外,就可能促使我们采取非常大的降评行动."

其并称:"债务的可持续性仰赖三个因素:经济增长,利息成本和基础预算收支.财政前景方面的问题毫无疑问比我们原先预期的要多很多."

"要支付的利息越滚越多,因为受到市场压力,而且经济成长逊于预期,所以综合考虑这三个因素,债务可持续性就开始成问题了.这对评级来说不是什么好消息."

他表示,DBRS或将很快行动.该公司已经对西班牙发出降级警告,要观察到8月再决定是否采取行动,但McCormick表示,近期形势发展或将促使该公司提前行动.

他说道:"我们可以在8月22日前(作降评决定),但我认为他们(西班牙)向欧洲寻求金援这个事实,以及目前为止援助未能帮助恢复信心,暗示调降评级的压力很大."(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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