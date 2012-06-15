〔路透专访〕为欧洲央行作担保品评级的DBRS考虑调降西班牙评级

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透法兰克福6月14日电---评级机构DBRS的首席主权分析师周四表示,该公司正准备调降西班牙债信评级.若果真采取行动,欧洲央行将要求以西班牙债券作担保的银行额外交5%的罚款.
DBRS是欧洲央行委托为其贷款担保品评级的四家评级公司之一,也是继穆迪周四调降西班牙评级三个级距后,唯一一家尚未对西班牙债券采取降级行动的公司.若主权评级低于A,则以该国公债作抵押获取欧洲央行贷款的银行将面临央行的额外罚款.
DBRS主权评级部主管Fergus McCormick称,该公司对西班牙金融财政状况日益警惕,准备调降其评级.
他接受电话采访时称:"如果西班牙被市场拒之门外,就可能促使我们采取非常大的降评行动."
其并称:"债务的可持续性仰赖三个因素:经济增长,利息成本和基础预算收支.财政前景方面的问题毫无疑问比我们原先预期的要多很多."
"要支付的利息越滚越多,因为受到市场压力,而且经济成长逊于预期,所以综合考虑这三个因素,债务可持续性就开始成问题了.这对评级来说不是什么好消息."
他表示,DBRS或将很快行动.该公司已经对西班牙发出降级警告,要观察到8月再决定是否采取行动,但McCormick表示,近期形势发展或将促使该公司提前行动.
他说道:"我们可以在8月22日前(作降评决定),但我认为他们(西班牙)向欧洲寻求金援这个事实,以及目前为止援助未能帮助恢复信心,暗示调降评级的压力很大."(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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