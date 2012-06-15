〔中国数据〕5月实际FDI同比增长0.05%,终止此前连六月跌势--商务部

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透北京6月15日电---中国商务部周五公布,5月份全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%,,终止此前连续六个月跌势.
商务部并称,今年1-5月全国实际使用外资金额471.1亿美元,同比下降1.91%.
此前数据显示,4月份全国实际使用外资(FDI)金额84.01亿美元,同比下降0.74%;1-4月FDI金额378.81亿美元,同比下降2.38%.[ID:nSB1543358]
历史数据实际投资额(亿美元):
---------2012年---------- -------------------------------2011年---------------------------
5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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