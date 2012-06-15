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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 17:49 BJT

〔中国数据〕5月实际FDI同比增长0.05%,终止此前连六月跌势--商务部

路透北京6月15日电---中国商务部周五公布,5月份全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%,,终止此前连续六个月跌势.

商务部并称,今年1-5月全国实际使用外资金额471.1亿美元,同比下降1.91%.

此前数据显示,4月份全国实际使用外资(FDI)金额84.01亿美元,同比下降0.74%;1-4月FDI金额378.81亿美元,同比下降2.38%.[ID:nSB1543358]

历史数据实际投资额(亿美元):

---------2012年---------- -------------------------------2011年---------------------------

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 (完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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