〔中国汇市〕人民币上涨但较中间价跌幅续扩,有待周末希腊大选结果指引

* 人民币即期早盘上涨
* 隔夜非美货币获提振,人民币中间价高开
* 国内市场走向,有待希腊大选结果指引
* 汇价较中间价跌幅一度达0.9%,逼近1%限制
路透上海6月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘上涨.有消息称,不论希腊大选结果如何,各国央行将提供流动性以防信贷紧缩.隔夜非美货币获得提振,人民币中间价亦顺势高开.而国内市场走向,亦有待周末希腊大选结果指引.
即期汇价虽然上涨,但依然明显脱离中间价定位,盘中较中间价跌幅一度扩大至0.9%,创扩波幅以来最大,距离1%的波幅限制已是越来越近.
上海一银行交易员表示,希腊尚未选举,欧元空头近日已在削减头寸.因为投资者对欧元区未来的走向也难有定论,不论多空都将在今天结束前将头寸控制得小一些,以规避风险.国内市场下周走向,也要等待希腊方面的消息.
北京时间11:39,人民币兑美元即期报6.3645元,上日收报6.3703元;中间价CNY=PBOC报在6.3089元,上日报6.3191元.今早即期汇价最低曾至6.3662元,较中间价跌0.9%,且跌幅已是连续第七日高于0.7%.
对于即期市场明显脱离中间价定位,北京一银行交易员指出,央行或有意通过中间价的指引,缓解人民币近期的疲态走势,不希望呈现贬值态势.不过,市场间购汇需求难抑,汇价依然徘徊在中间价下方.
"(汇价走势)和国内的刚性需求有关系,不管中间价开在哪儿,实盘的需求决定市场走势,"她认为.
北京时间11:39,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3645/65元,上日尾盘报6.3685元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4065/15,上日尾盘为6.4125元.
东京汇市欧元兑美元周五持坚,反映出市场预期主要央行将采取行动应对希腊周日大选结果的可能冲击,而且此前公布的美国经济数据令人失望.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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