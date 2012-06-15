《热点透视》诺基亚已成廉颇老矣,早不复当年之勇

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 洪曦

路透伦敦6月14日电---诺基亚NOK1V.HE究竟能够震动市场多少次?在近期发布最新业绩预警之前,该公司在2011年5月和今年4月也曾以类似举动震惊市场.诺基亚被智能手机革命打了个措手不及.自总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)在2010年9月执掌帅印以来,这家企业的市值已经蒸发约四分之三,以绝对价值计算大约为200亿欧元.至少艾洛普还在采取行动.不过能不能成功,却是毫无把握.

艾洛普将公司的未来押宝在搭载微软手机操作系统的智能手机上.微软正是艾洛普的老东家.值得称道的是,诺基亚从来也没有自以为是地声称这场转变是迅速或者顺利的.但是,搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的低价手机来势汹汹,高端产品方面也有苹果(AAPL.O) iPhone的重压.

诺基亚手机业务的营业亏损率已达3%.公司并警告第二季情况可能更糟.[ID:nST0463872].因此,诺基亚股价再度下挫,回到16年前的水平.营收在其6月14日发布的声明中并未提及,但预计也将承压.

公司的这场整顿突显出,诺基亚若想取得成功,应进行多大程度的瘦身.伴随而来的就是大规模的裁员.削减一万个职位,意味着不计入与西门子(SIEGn.DE)的网络合资企业,2013年总员工人数将要比2010年时少三分之一.部分经验丰富的管理人员也在劫难逃.不过从财务角度来说,核心手机部门的运营成本应会降至30亿欧元,比2010年时低44%,只是裁员本身也将新增10亿欧元的重组成本.

诺基亚股价在6月14日大幅下挫11%.该公司仍有可能爆出震惊市场的消息,这让投资者不免发问,公司到底有没有应急备用计划,譬如说更换新总裁?而直到最近,转变策略和改用安卓系统的收效甚微.诺基亚西门子通信技术有限公司很可能被出售,但这家合资企业自身也存在问题.尽管TomTom近期与苹果结盟,突显出诺基亚地图业务的吸引力,但收购诺基亚的可能性似乎仍然不高,全面分拆亦是如此.对投资者而言,即便以目前价位买入诺基亚股票,也堪称勇敢之举.(完)