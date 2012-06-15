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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 09:45 BJT

〔中国热股〕伊利股份开盘跌停,因其召回部分汞含量异常的奶粉

路透上海6月15日电---中国乳业大厂--伊利股份(600887.SS)周五开盘跌停,公司稍早公告称,将对部分汞含量超标的婴幼儿奶粉全部召回.

伊利股份周五开盘跌2.43元,报21.85元,其跌停板仍堆积着近千万股的抛盘.其竞争对手光明乳业(600597.SS)早盘涨3.1%,达10.20元.

伊利官方网站公告显示,6月12日,国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标,产品汞含量有异常.为防范风险,公司于6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回,同时积极查验原因并及时妥善处理.

公告强调称,公司生产的其他婴幼儿乳粉、雪糕冰激凌、牛奶、酸奶等产品,全部经过企业自检、送检以及国家监管部门的检测,均未检出.[nSB1612142](完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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