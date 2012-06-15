《热点透视》债券市场忽略了韩国倾向于年轻族群的货币政策

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 王翔琼
路透香港6月14日电---韩国债券买家忽略了该国倾向于年轻族群的货币政策.这些日子以来,韩国决策者对于年轻人就业前景的关切更胜于国内生产总值(GPD)增长.只要失业率不断下降,韩国央行就可能维持货币政策不变.
在不到两个月的时间内,全球债券投资者为寻求比欧洲债券更安全的替代品,促使韩国10年期公债收益率(殖利率)下降0.4个百分点至3.65%.这些投资者憧憬韩国央行会进行降息来支撑该国步履蹒跚的经济.该国经济的确有疲弱之处.由于出口、特别是对欧洲和中国的出口下滑,GDP增长率确实降至2.8%下方.同时通胀率低于韩国央行设定的3%目标.
然而韩国央行似乎并不关注这些数据.该央行将指标利率维持在3.25%一年之久.虽然韩国出口总额仍占其GDP的一半以上,且制造业就人数高于其他行业,但年轻一代正远离如组装现代汽车以供出口的制造类工作,而投身于面向国内的服务类岗位.
虽然整体失业率已降至3.2%,韩国20多岁的失业人口却正在攀升.对失业和通胀问题感到愤慨的首尔年轻人,助力反对党市长候选人在去年成功当选.执政党勉力在4月的议会选举中维持住了多数席次.但总统大选将在12月举行.
降息将通过削减借贷成本及韩元贬值来扶助出口商.但如此一来进口价格将上涨,会伤及为该国创造出大多数新增就业岗位的服务业.更何况服务业似乎不怎么需要太多的帮助:5月新增就业人口几乎全部是由国内服务业所贡献.由于通胀率低于目标,韩国央行利率制定委员会或将继续认为,最好的办法就是什么也不做.(完)
--译文审校 张明钧
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
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