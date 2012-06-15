民调：多数美国人将经济不景气归咎于小布什

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月14日电---周四公布的一项盖洛普民意调查结果显示，约三分之二美国人相信前共和党人总统小布什应为美国经济不景气负责，将责任归咎于现任总统奥巴马的比例要小一些。
对逾1,000名成年人的调查显示，约68%的受访者认为2009年1月卸任的小布什应为美国经济的不景气负"适度"或"相当大"的责任，52%受访者将矛头对准其继任者奥巴马。
自称为共和党人的受访者意见呈分歧状态，其中49%认为小布什应负"适度"或"相当大"的责任。51%则表示小布什不应该负很大或任何责任。他们更多归咎于奥巴马，83%认为奥巴马应为美国经济状况负很大责任。
民主党人中，90%将责任归咎于小布什，只有19%认为奥巴马应该承担很大责任。该项民调6月7-10日间由电话调查进行。
独立选民则更多倾向于归咎于小布什(67%)，51%认为奥巴马有责任。将经济责任归咎于奥巴马的独立选民比例比去年9月时的上一次民调有所下降，当时有60%独立选民认为奥巴马应对经济困境负责。(完)
--编译：王燕焜 发稿：张家伟
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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