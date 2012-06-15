《热点透视》欧元区国家合伙施压德国是不会成功的

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 程琳

路透伦敦6月14日电---财政陷入绝境,加之外交上的幼稚,最终可能让欧元区付出深重代价.法国、意大利和西班牙似乎认为,反复跟德国提同样的要求,就会让梅克尔的立场软化,接受欧元区共同债券、银行业联盟或者直接由欧洲稳定机制(ESM)为区内银行补充资本等诸如此类的改革.但这三国越是坚持这样要求,德国就越不会妥协,甚至可能在部分问题上拉拢欧洲央行的支持.联合向德国施压不仅没用,还可能弄巧成拙,例如使欧元区领导人无法在月底峰会上达成共识.

欧元区过去的运作并不这么麻烦.只需要德国和法国在主要问题上达成一致,再各自去游说其他国家同意最后的协议或是达成妥协.时过境迁,自从开始有救援行动之后,欧洲南北两方之间的分歧就在扩大.法国在两边都有掺和,它既是抒困计划第二大出资国,又是脆弱的经济体,或许未来什么时候也将不得不靠德国慷慨相助.

奥朗德竞选法国总统期间虽反对德国式撙节,但上台后又摆出与梅克尔和谐相处的姿态.现在,他似乎想要带头要求德国做出重大让步.他邀请梅克尔的反对派--社会民主党(SPD)到爱丽舍宫会谈,周四又出访罗马,显然是想与意大利总理蒙堤结成某种联盟,而且他还与西班牙首相拉霍伊站在同一立场.

这样做的目的,就是要让德国放弃一直秉持的反对立场,同意立即施行需要德国资金支持的改革.梅克尔肯定希望确保欧洲拥有一定财政权力,对各国政府形成约束,这合情合理.而她的伙伴们老这么嚷嚷,只会让她更加坚信自己是在制止不负责任的行为.(完)