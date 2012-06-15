《热点透视》欧元区国家合伙施压德国是不会成功的

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briançon; 编译 程琳
路透伦敦6月14日电---财政陷入绝境,加之外交上的幼稚,最终可能让欧元区付出深重代价.法国、意大利和西班牙似乎认为,反复跟德国提同样的要求,就会让梅克尔的立场软化,接受欧元区共同债券、银行业联盟或者直接由欧洲稳定机制(ESM)为区内银行补充资本等诸如此类的改革.但这三国越是坚持这样要求,德国就越不会妥协,甚至可能在部分问题上拉拢欧洲央行的支持.联合向德国施压不仅没用,还可能弄巧成拙,例如使欧元区领导人无法在月底峰会上达成共识.
欧元区过去的运作并不这么麻烦.只需要德国和法国在主要问题上达成一致,再各自去游说其他国家同意最后的协议或是达成妥协.时过境迁,自从开始有救援行动之后,欧洲南北两方之间的分歧就在扩大.法国在两边都有掺和,它既是抒困计划第二大出资国,又是脆弱的经济体,或许未来什么时候也将不得不靠德国慷慨相助.
奥朗德竞选法国总统期间虽反对德国式撙节,但上台后又摆出与梅克尔和谐相处的姿态.现在,他似乎想要带头要求德国做出重大让步.他邀请梅克尔的反对派--社会民主党(SPD)到爱丽舍宫会谈,周四又出访罗马,显然是想与意大利总理蒙堤结成某种联盟,而且他还与西班牙首相拉霍伊站在同一立场.
这样做的目的,就是要让德国放弃一直秉持的反对立场,同意立即施行需要德国资金支持的改革.梅克尔肯定希望确保欧洲拥有一定财政权力,对各国政府形成约束,这合情合理.而她的伙伴们老这么嚷嚷,只会让她更加坚信自己是在制止不负责任的行为.(完)
--译文审校 侯向明
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选